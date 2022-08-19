Российские шпионы неверно истолковали ситуацию в Украине и ввели Кремль в заблуждение в преддверии войны.

Об этом сообщает издание Washington Post, которое опубликовало расследование о провалах российской разведки накануне войны в Украине.

Руководство ФСБ либо не понимало уровень сопротивления, которое окажет Украина, либо понимало, но побоялось докладывать Путину о реальном положении дел. Washington Post склоняется ко второй версии.

В секретных российских документах, которые получили журналисты, есть ссылки на опросы, где утверждалось, что украинцы не будут сопротивляться вторжению.

"ФСБ продолжала кормить Кремль радужными оценками, согласно которым украинские массы будут приветствовать прибытие российских военных и восстановление дружественного Москве правления", - пишется в статье.

Один из провалившихся планов России состоял, как считает издание, в захвате Киева силами агентуры, к моменту, когда российские войска подойдут к столице.

Но одни агенты "подчинились и саботировали оборону Украины", в то время как другие, похоже, "прикарманили деньги ФСБ, но отказались выполнять приказ Кремля, когда начались боевые действия".

Газета считает, что именно на этих выкладках ФСБ и ГРУ Кремль принял ошибочное решение наступать на Киев, где потерпел поражение и вынужден был на ходу менять стратегию "спецоперации".

Отметим, что и западные разведки тогда предупреждали о захвате Киева в течение нескольких дней. О чем недавно писала та же Washington Post.

Также по данным Washington Post, США знали о полномасштабном вторжении РФ в Украину еще в октябре прошлого года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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