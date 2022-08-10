Кремль захватил в Украине "строительные блоки ее экономики - ее природные ресурсы". Если России удастся аннексировать захваченные территории - Украина потеряет доступ к двум третям своих месторождений

Об этом пишет The Washington Post.

За шесть месяцев войны Кремль расширил контроль над некоторыми из самых богатых полезными ископаемыми земель в Европе, пишет издание.

"В Украине находятся одни из крупнейших в мире запасов титановой и железной руды, месторождения неиспользованного лития, а также огромные залежи угля. В совокупности они стоят десятки триллионов долларов", - говорится в материале.

Минералы на захваченных территориях используются "для всего, от деталей самолетов до смартфонов".

"Если Кремлю удастся аннексировать захваченную им украинскую территорию — а официальные лица США полагают , что он попытается сделать это в ближайшие месяцы, — Киев навсегда потеряет доступ почти к двум третям своих месторождений" - пишет американское издание.

Оно оценивает стоимость ресурсов на захваченных территориях в 12,4 триллиона долларов.

Анализ по природным ресурсам Украины и захваченным землям

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

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