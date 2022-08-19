Метро в Киеве с 21 по 24 августа будет закрываться на час раньше - в 21:00.

Об этом сообщается в соцсетях метрополитена.

Таким образом четыре дня подземка будет работать с 6:00 до 21:00.

Отметим, что в метро Киева спасатели регулярно обучают горожан защите от обстрелов и первой медпомощи.

Также мы рассказывали, как в Киеве переименуют станции метро. "Льва Толстого" станет "Василия Стуса", "Минская" - "Варшавской".

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.