В Киеве при проверке патрульными авто во время комендантского часа были найдены наркотическое вещество и пистолет без разрешительных документов.

Об этом сообщается в Телеграм-канале патрульной полиции столицы.

Инцидент произошел на днях в Подольском районе. Внимание инспекторов привлек автомобиль BMW, водитель которого около часа ночи двигался по проспекту Правды. Патрульные решили остановить транспортное средство.

Во время поверхностного осмотра охранники порядка увидели под водительским сиденьем предмет, похожий на пистолет. Также в салоне лежал зип-пакет с белым порошкообразным веществом, вероятно, наркотическим.

Полицейские задержали 32-летнего водителя, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Подольского управления полиции.

Ранее в ГБР заявили, что РФ курировала банду, производившую и отправлявшую на фронт наркотики для ВСУ.

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