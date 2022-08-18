В Финляндии обсуждают скандальное видео с вечеринки с участием 36-летней премьер-министра Санны Марин, которая поддержала идею премьера Эстонии об отмене туристических виз для россиян.

На видео, которое стало достоянием общественности, Санна Марин танцует в компании девушек и парней. Рядом с ней танцуют известные лица - член парламента, телеведущие, фотограф и певица. Вместе с другими она поет песни финского рэпера Петри Нюгорда и поп-певца Антти Туйску.

Как пишет газета Iltalehti, на записи можно увидеть несколько финских общественных деятелей, в том числе певицу Альму, фотографа Яниту Аутио, телеведущую Тинни Викстрем, ютубера Илону Юликорпи, радиоведущую Каролину Туоминен, стилиста Весу Сильвер и члена парламента Илмари Нурминен из Социал-демократической партии.

Санна Марин в вечеринке не видит ничего плохого, а слухи о приеме наркотиков отрицает. "Сожалею, что эти видео стали достоянием общественности. Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Я не употребляла наркотиков и ничего кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали (употребляли наркотики)… На ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь. У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста", – заявила Марин в эфире телекомпании Yle.

Видео вызвало шквал критики из-за того, что зимой в Финляндии могут начаться веерные отключения электричества в домах, а на фоне этого в стране могут закрыться продуктовые магазины.

К тому же, по словам президента Финляндии, Евросоюз ждёт длительный экономический спад, вызванный войной в Украине.

Как писала "Страна", недавно глава МВД Германии извинялась за снимок из Киева с бокалом шампанского и Виталием Кличко.

Также мы писали, что посол Украины в ФРГ Мельник не хотел извиняться перед Шольцем за слова об "обиженной ливерной колбасе". Впрочем, позже он признал, что зря обозвал Шольца, заявив, что его слова были эмоциональной реакцией.