Глава МВД Германии Нэнси Файзер извинилась за фото с мэром Киева Виталием Кличко, сделанные во время июльской поездки в столицу Украины.

Об этом пишет Die Welt.

Немцев возмутило фото, где министр внутренних дел Нэнси Файзер вместе с министром труда Хубертусом Хайлем, мэром Киева Виталием Кличко и послом Германии Анкой Фельдхузен смеются и пьют шампанское на балконе резиденции посла.

После публикации фото в соцсетях разгорелась буря негодования по поводу того, что деньги немецких налогоплательщиков уходят на развлечения.

"Я сожалею о фотографии", - сказала Файзер журналистам.

"Вечером нас пригласили к послу и мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он", - объяснила она фото с бокалом шампанского.

Немцы припомнили Файзер, как кандидат в канцлеры Армин Лашет (ХДС) улыбался во время посещения зоны наводнения в Германии.

"Это отличается. Это - как если бы я была на востоке страны с бокалом шампанского", - заявила она, указав, что в Киеве царит мирная повседневность.

Напомним, 25 июля в Украину с визитом прибыли немецкая министр внутренних дел Нэнси Файзер и министр социальных вопросов Хубертус Хайль.

Как писала "Страна", в июне братья Кличко встретились с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудили поставки оружия и санкции.

Также Кличко неоднократно заявлял, что власти не могут гарантировать безопасность людей ни в одном уголке Украины, включая Киев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

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