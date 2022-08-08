Немецкие социал-демократы решили не исключать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из партии.

Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

Специальная комиссия СДПГ в Ганновере не нашла поводов для вынесения ему порицания или его исключения из-за его работы в российских госконцернах и дружбы с президентом России Владимиром Путиным.

Комиссия пришла к выводу, что к войне Шрёдер не призывал и не поддерживал ее, а дружбу с Путиным она посчитала "личным делом" бывшего канцлера.

Напомним, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал войну в Украине "ошибкой правительства РФ" и призвал обе стороны к уступкам. Кроме того, Шредер считает, что идея вернуть Крым военным путем - "абсурдна". По его словам, вопрос Крыма могут решить следующие поколения.

Ранее мы писали, что Бундестаг лишил бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера части привилегий, положенных экс-главам правительства. В частности, его лишили офиса в парламенте и сотрудников, оставив право на пенсию и охрану.

Также "Страна" сообщала, что Герхард Шредер заявил, что Кремль готов на переговоры по Украине. По словам Шредера, Россия хочет найти дипломатическое решение по Украине. И достигнутое в Стамбуле соглашение о поставках зерна "может продолжить путь вперед".