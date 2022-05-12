Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ни в одном населенном пункте Украины сейчас власти не могут гарантировать безопасность людей. В том числе и в Киеве.

Об этом он сказал в интервью CNN, отвечая на вопрос. могут ли выехавшие из города киевляне возвращаться домой.

"К сожалению, гарантировать безопасность каждого жителя мы сегодня не можем. Каждый уголок Украины, каждый город и поселок находятся под угрозой, пока Россия продолжает варварскую войну против нашей страны", - сказал мэр Киева.

Ранее Кличко, отвечая на вопрос, можно ли киевлянам возвращаться в столицу, сказал, что власти "не могут запретить".

При этом Кличко намекал на скорое появление в Киеве современных систем ПВО.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.