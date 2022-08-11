В США оправдали украинского водителя грузовика, который находился под действием наркотиков и насмерть сбил группу из семи мотоциклистов в штате Нью-Гэмпшир.

Об этом сообщает NewsTimesUK.

Авария произошла еще в 2019 году. Человек за рулем пикапа Dodge, к которому была прицеплена грузовая платформа, столкнулся с мотоциклистами в районе города Рэндольф.

Он ехал беспорядочно и пересек разделительную линию, говорится в уголовном деле. Один из пострадавших в аварии сказал, что прицеп снес большинство мотоциклов, которые ехали за ним.

Следователи установили, что водитель большегруза, работавший на компанию Westfield Transport, 26-летний гражданин Украины Владимир Жуковский, перед ДТП принимал героин и кокаин.

Жуковский был арестован 11 мая 2019 года на парковке супермаркета Walmart в Ист-Виндзоре, после того как не прошел тест на трезвость. Адвокат Жуковского по этому делу, Джон О'Брайен, тогда заявил, что его подзащитный отрицает факт опьянения и будет оспаривать обвинение. Хотя до этого эпизода украинца неоднократно арестовывали за нарушения правил дорожного движения и вождение в пьяном виде.

Но его адвокаты в суде обвинили в аварии погибших мотоциклистов, заявив, что они были пьяны и не справились с управлением. Жуковский был оправдан присяжными по обвинению в убийстве по неосторожности и безрассудном поведении.

С 2019 года мужчина находится в тюрьме, так как после аварии и суда Таможенная служба США выдала ему санкцию на иммиграционный арест. Теперь украинцу грозит депортация на родину.

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