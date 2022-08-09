Сообщения о контрнаступлениях ВСУ на южном направлении являются частью "информационно-психологической спецоперации".

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью BBC.

"Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня", - заявил он.

Тем не менее, Подоляк уточнил, что "события на Антоновском мосту показывают, что для нас принципиально освободить именно Херсон" (как единственный областной центр, оказавшийся под оккупацией РФ после 24 февраля).

"И потому определенные действия для этого наша армия предпринимает уже сегодня", - заявил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал набраться терпения в вопросе сроков контрнаступления ВСУ.

А военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что задержка связана с малым объемом поставок Западом оружия.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.