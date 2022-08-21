"Укрзализныця" призывает пассажиров отложить или перенести поездки в Харьков или из него на все дни, когда в регионе будет действовать объявленный продленный комендантский час (с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа).

Кроме того, "Укрзализныця" отменяет пригородные и региональные харьковские рейсы на День независимости.

Поезда дальнего сообщения будут обеспечивать только критически необходимые перевозки в регионе.

Напомним, в последнее время Харьков и область подвергаются сильным обстрелам со стороны российских оккупантов. Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из-за российской ПВО сложно попасть по ракетным установкам, обстреливающим Харьков.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".