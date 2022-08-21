Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из-за российской ПВО сложно попасть по ракетным установкам, обстреливающим Харьков.

Об этом Арестович рассказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Снизить интенсивность огня в Харькове теоретически могут новые средства поражения, но на практике те средства, которые бьют из Белгородской области, прикрыты очень надежной ПВО России", - сказал советник Офиса президента.

Также Арестович заявил, что работа российской ПВО в Крыму является следствием украинских атак, все они были отражены.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию с призывом усилить противовоздушную оборону Харькова и области, которая набрала 25 тысяч голосов. Президент в ответ на петицию поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть вопрос и доложить о результатах.

Ранее мы писали, что британская разведка объяснила, зачем войска РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города. По ее данным, цель РФ - удержать значительное количество украинских сил в этом секторе, чтобы не дать использовать их для контрудара на других направлениях.