20 августа советник Офиса президента Алексей Арестович, появившись в эфире у Марка Фейгина после двухдневного перерыва, заявил, что работа российской ПВО в аннексированном Крыму - это следствие украинских атак.

Но все эти атаки, по словам Арестовича, были Россией вчера и сегодня отражены.

"Надо отбросить всякие иллюзии - российская ПВО надежно сработала, она сбила и вчера средства поражения, и сегодня. Поэтому все многочисленные взрывы и пожары - это сбитые средства поражения. Мы не поразили ни вчера, ни сегодня ничего существенного, к сожалению", - заявил советник Офиса президента.

Но в целом, по его словам, "мы можем себе записать серьезный оперативный успех: россияне убирают авиацию из Крыма на континент".

Напомним, издание Politico сообщало, что США разрешили украинской армии использовать западное оружие для ударов по Крыму, если в Киеве сочтут это необходимым.

Ранее мы писали, что утром в субботу, 20 августа, у штаба Черноморского флота в Севастополе прозвучал взрыв. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил удар по штабу Черноморского флота. По его словам, беспилотник врезался в крышу здания. Жертв и пострадавших нет.