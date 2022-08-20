Утром в субботу, 20 августа, у штаба Черноморского флота в Севастополе прозвучал взрыв.

Об этом в соцсетях сообщают местные паблики. Также опубликованы видео, на котором виден столб дыма.

Официальной информации по происшествию пока что нет.

Тем временем здание окружила полиция, а власти просят жителей города не выходить из домов в ближайшее время.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев подтвердил удар по штабу Черноморского флота. По его словам, беспилотник врезался в крышу здания. Были попытки сбить его стрелковым оружием. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 31 июля, в День российского военно-морского флота, во двор штаба флота прилетел неопознанный объект. По предварительным данным, это был беспилотник с самодельным взрывным устройством. Он упало перед входом в штаб. В результате происшествия шесть человек были ранены - все они сотрудники штаба флота.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".