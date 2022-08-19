Во втором саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа в онлайн-формате, примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Выступление Йенса Столтенберга ожидается в 14:50 по киевскому времени. Речь, которую генсек произнесет дистанционно, будет транслироваться на официальном сайте НАТО.

Стоит отметить, что в этом году представительство Альянса на саммите - более высокое. В прошлом году НАТО представлял заместитель генсека Мирча Джоанэ, лично прибывший в Киев.

Крымская платформа – международный формат, созданный в 2021 году и нацеленный добиться деоккупации Крыма. Первый саммит Крымской платформы прошел в прошлом году 23 августа в Киеве. В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

Напомним, ранее три лидера G7 - канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида - подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы в этом году.

15 августа Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма.

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