Три лидера стран G7 подтвердили участие в саммите Крымской платформы
Три лидера стран G7 подтвердили участие в саммите Крымской платформы, который состоится в конце августа в режиме онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба мероприятия в Twitter.
Речь о канцлере Германии Олафе Шольце, премьер-министре Канады Джастине Трюдо и премьер-министре Японии Фумио Кисиде.
Напомним, первый саммит Крымской платформы состоялся в августе прошлого года, "Страна" подробно рассказывала, как это было.
Также мы писали о том, что 1 августа Владимир Зеленский пригласил президента Франции Эммануэля Макрона принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.
Кроме того, сообщалось, что Зеленский недавно заявил, что "война должна быть завершена освобождением Крыма".
Это произошло на фоне сообщений о взрывах в крымском аэропорту "Саки".
После этого, 16 августа, в Крыму прогремел взрыв под Джанкоем, на военных складах началась детонация боеприпасов. В минобороны РФ заявили о диверсии.
Между тем, советник Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы в Крыму в течение следующих 2-3 месяцев.