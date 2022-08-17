Три лидера стран G7 подтвердили участие в саммите Крымской платформы, который состоится в конце августа в режиме онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба мероприятия в Twitter.

Речь о канцлере Германии Олафе Шольце, премьер-министре Канады Джастине Трюдо и премьер-министре Японии Фумио Кисиде.

Напомним, первый саммит Крымской платформы состоялся в августе прошлого года, "Страна" подробно рассказывала, как это было.

Также мы писали о том, что 1 августа Владимир Зеленский пригласил президента Франции Эммануэля Макрона принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский недавно заявил, что "война должна быть завершена освобождением Крыма".

Это произошло на фоне сообщений о взрывах в крымском аэропорту "Саки".

После этого, 16 августа, в Крыму прогремел взрыв под Джанкоем, на военных складах началась детонация боеприпасов. В минобороны РФ заявили о диверсии.

Между тем, советник Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы в Крыму в течение следующих 2-3 месяцев.