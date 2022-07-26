Украина проведет очередной саммит "Крымская платформа" 23 августа в режиме онлайн.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в комментарии изданию "Крым.Реалии".

"Президент Украины поставил четкую задачу перед Министерством иностранных дел Украины организовать саммит. Мы его готовим. Саммит будет проведен онлайн", – рассказала она.

Ранее мы писали, что в феврале "Крымская платформа" выпустила первый за пять месяцев пост в Facebook.

Напомним, "Крымская платформа" - международный саммит, организованный Украиной. Он состоялся 23 августа 2021 года в Киеве. Это одно из основных мероприятий, которое Офис президента подготовил к 30-летию независимости Украины. "Страна" подробно разбиралась, чем закончился саммит и в чем был его смысл.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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