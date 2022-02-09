Крымская платформа, которая по словам президента Владимира Зеленского, должна работать в режиме 24/7, выпустила первый за пять месяцев пост в Facebook.

Публикации на странице запущенной в конце августа Крымской платформы, как уже писала "Страна", прекратили появляться менее, чем через месяц ее работы. Уже после 10 сентября там не было новых постов.

"Радиомолчание" было прервано только сейчас. "Работающая в режиме 24/7", по словам Зеленского, платформа выпустила первый за 5 месяцев пост. В публикации речь идет о том, что работа была прервана, хотя никто об этом ранее не объявлял.

"Сегодня мы возобновляем информирование про Крымскую платформу", - говорится в посте

При этом, в посте сказано, что в платформе "сделали много работы".

"Это очень важное уточнение, ведь никаких других признаков "работы" не наблюдалось", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Крымская платформа" - международный саммит, организованный Украиной. Он состоялся 23 августа 2021 года в Киеве. Это одно из основных мероприятий, которое Офис президента подготовил к 30-летию независимости Украины. "Страна" подробно разбиралась, чем закончился саммит и в чем был его смысл.

Кроме того, писали, что в "Крымской платформе" числится 45 сотрудников.