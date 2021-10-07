В Офисе президента Украины сообщили, что штатное расписание "Крымской платформы" предусматривает 45 сотрудников, однако, их не хватает для своевременного и оперативного наполнения контентом официального сайта и страниц в соцсетях (Twitter, Facebook, Instagram, Telegram).

Об этом со ссылкой на ответ Офиса президента сообщают "Украинские новости". Также они публикуют соответствующие документы.

В ответе сказано, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом под номером 359 утвердил структуру представительства. В нее включена, в частности, Служба обеспечения деятельности "Крымской платформы", и предельная численность работников в количестве 45 человек.

Тем же указом Зеленского Кабинету Министров Украины было поручено предусмотреть при подготовке изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете на 2021 год" и разработке проектов законов о Государственном бюджете Украины на 2022 год и последующие годы расходы на содержание представительства "Крымской платформы".

При этом, как можно увидеть по соцсетям "Крымской платформы", новости там выкладываются очень редко и не регулярно.

В частности, в Instagram всего 8 публикаций, при этом последняя была сделана 28 августа.

То же самое на страницах "Крымской платформы" в Facebook, Twitter. В этих соцсетях последние публикации были сделаны 10 сентября. Кроме того, в Фейсбуке и в Инстаграме нет сториз.

Справка. "Крымская платформа" - международный саммит, организованный Украиной для деоккупации Крыма.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась чем занималась "Крымская платформа" в первый месяц своей работы.

Также мы рассказывали, как Зеленский позвонил Кулебе, когда тот критиковал ООН за игнорирование "Крымской платформы".