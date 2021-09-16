Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга в четверг, 16 сентября, заявил, что Организация объединенных нацией (ООН) проигнорировала саммит "Крымской платформы", который прошел в украинской столице за день до Дня независимости, по политическим мотивам. В это время главе МИД позвонил президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий Кулеба проводил сегодня свой онлайн-брифинг. На нем он выразил мнение, почему представителей ООН не было на саммите "Крымской платформы".

"Это произошло абсолютно по политическим мотивам, и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевым заданием ООН является именно поддержка мира и безопасности", - сказал он.

Кроме того глава МИД Украины добавил, что ООН сознательно это игнорирует это мероприятие, несмотря на то, что такие организации как Совет Европы, НАТО, ГУАМ в саммите Крымской платформы участвуют в нем.

"Это говорит нам и о состоянии дел в самой организации, и о понимании нею своей роли и миссии в мире. Могу откровенно дипломатически сказать, что это неправильное понимание, которое мы будем изменять, потому что надо защищать принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право", - сказал Кулеба.

После этого министр иностранных дел прервал брифинг, потому что ему по мобильному позвонил Владимир Зеленский.

"Мне президент звонит, можно на паузу трансляцию", - сказал Кулеба в прямом эфире.

Напомним, саммит "Крымской платформы" прошел 23 августа в Киеве. Туда приехали представители 46 государств. "Страна" следила за происходящем в онлайн-режиме.