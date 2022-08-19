Взрывы и трасы в небе. Опубликованы видео работы ПВО в небе над Севастополем, Евпаторией и Саками в Крыму
В Севастополе сработала система ПВО – предварительно, по беспилотнику.
Об этом сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта.
История та же, что и вчера. По предварительным данным – БПЛА. Цели поражены", – написал Развожаев.
Также в Сети появилось видео выстрелов российской ПВО и корабельной артиллерии в Севастополе. Местные паблики заявляют, что ПВО сбила беспилотник.
Тем временем в Сакском районе Крыма заработала ПВО. Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах.
Кроме того, местные паблики публикуют видео стрельбы российской ПВО, снятое в Уютном (западнее Евпатории, Крым).
А позже в работу включилась система ПВО над поселком Заозерное, что вблизи крымской Евпатории.
Напомним, вчера, 18 августа, "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат.
По его информации, никаких повреждений нет и никто не пострадал.
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