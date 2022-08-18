Крымские паблики сообщают о взрывах в районе аэродрома Бельбек.

Это военный аэродром, расположенный на северо-западе Севастополя.

Пишут, что была слышна сирена, люди видели направляющиеся на военный объект машины МЧС.

Тем временем в украинских Телеграм-каналах появилось видео, на котором, как утверждается, показан пожар с детонацией на аэродроме Бельбек. Правда, потом появилась информация, что видео к Крыму отношения не имеет.

На инцидент отреагировал "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале. Он сообщил, что "в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат".

По его информации, никаких повреждений нет и никто не пострадал.

Также в пабликах появились новые видео, как пишут, уже реальные, из Севастополя.

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