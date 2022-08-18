Главой миссии по установлению фактов взрыва в Еленовке из-за которого погибли 53 украинских военнопленных, будет назначен представитель Бразилии - генерал Карлуш душ Сантуш Крус.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш после встречи с Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом во Львове.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал Круса "уважаемым офицером с 40-летним опытом работы в сфере национальной и международной безопасности". Ранее генерал был командующим миротворческими операциями ООН.

Также он сообщил, что ООН работает над получением безопасного доступа в район СИЗО в Еленовке.

В среду, 3 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что запускает миссию по установлению обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой области. Гутерриш отметил, что ООН "получила запросы о проведении расследования от России и Украины".

Также генсек ООН предупредил, что стороны конфликта в Украине должны воздерживаться от действий, угрожающих мирному населению.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, Россия не дает доступа к точной информации об украинских военнопленных, погибших в колонии в Еленовке Донецкой области. Несмотря на это, по данным "ДНР", в результате удара по колонии погибли 53 человека.

Также "Страна" писала, как американский телеканал CNN провел расследование гибели 53 украинских пленных в Еленовке и по его результатам утверждает о несостоятельности российской версии произошедшего, согласно которой удар нанесли ВСУ из РСЗО HIMARS. Эксперты склоняются к выводу, что причиной гибели людей стал пожар, причем настолько внезапный, что заключенные даже не успели вылезти из кроватей.

А до появления расследования украинский генпрокурор Андрей Костин заявлял, что причиной взрыва в Еленовской колонии стало термобарическое оружие.

Напомним, создатель "Азова" Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к массовому убийству в Еленовке.