Взрывы в Новофедоровке в Крыму

Украинская армия причастна к трем взрывам, прогремевшим на прошлой неделе на российских военных объектах в аннексированном Крыму.

Об этом пишет CNN со ссылкой на внутренний отчет для украинских властей, переданный изданию на условиях анонимности.

Первый взрыв, на авиабазе "Саки" в Новофедоровке, в докладе назван "тяжелой единовременной потерей для расположенной в Крыму российской военной инфраструктуры".

Второй и третий удары, как утверждается, были нанесены в основном для того, чтобы просто продемонстрировать противнику способность ВСУ систематически наносить удары по Крыму.

Что именно стало причиной взрывов, изданию установить не удалось.

ВСУ причастны к трем взрывам в Крыму

Известно, что вчера, 16 августа, жители Крыма сообщили о новом пожаре на военной авиабазе возле Симферополя. По словам людей, на территории военного объекта в пгт Гвардейское прозвучали несколько взрывов.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал взрывы на складе боеприпасов в Джанкое прилетами, а не диверсией.

Ранее мы писали, что в Пентагоне отрицают передачу Украине дальнобойного оружия, которым она могла бы ударить по аэродрому в Крыму.

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