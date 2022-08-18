Украинская армия причастна к трем взрывам, прогремевшим на прошлой неделе на российских военных объектах в аннексированном Крыму.

Об этом пишет CNN со ссылкой на внутренний отчет для украинских властей, переданный изданию на условиях анонимности.



Первый взрыв, на авиабазе "Саки" в Новофедоровке, в докладе назван "тяжелой единовременной потерей для расположенной в Крыму российской военной инфраструктуры".

Второй и третий удары, как утверждается, были нанесены в основном для того, чтобы просто продемонстрировать противнику способность ВСУ систематически наносить удары по Крыму.



Что именно стало причиной взрывов, изданию установить не удалось.

Известно, что вчера, 16 августа, жители Крыма сообщили о новом пожаре на военной авиабазе возле Симферополя. По словам людей, на территории военного объекта в пгт Гвардейское прозвучали несколько взрывов.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал взрывы на складе боеприпасов в Джанкое прилетами, а не диверсией.

Ранее мы писали, что в Пентагоне отрицают передачу Украине дальнобойного оружия, которым она могла бы ударить по аэродрому в Крыму.