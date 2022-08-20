Вечером в субботу, 20 августа, в Крыму снова сработала система ПВО. На этот раз - на западном побережье полуострова.

Видео работы противовоздушной обороны в Оленевке на мысе Тарханкут публикуют местные паблики.

Ранее мы также писали, что вчера в Севастополе сработала система ПВО – предварительно, по беспилотнику. С сети публиковали видео выстрелов российской ПВО и корабельной артиллерии.

Кроме того, 18 августа "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе аэропорта "Бельбек" средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. По его информации, никаких повреждений нет и никто не пострадал.

Напомним, война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".