В Севастополе в аннексированном Крыму вечером 20 августа снова сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Соответствующие видео публикуют местные Telegram-каналы.

Кроме того, "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев также подтвердил факт срабатывания систем противовоздушной обороны города.

На видео очевидцев слышны взрывы и запечатлены вспышки в небе - стрельба зенитного комплекса.

Напомним, утром в субботу, 20 августа, у штаба Черноморского флота в Севастополе прозвучал взрыв. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил удар по штабу Черноморского флота. По его словам, беспилотник врезался в крышу здания. Жертв и пострадавших нет.

Ранее мы писали, что вечером в субботу, 20 августа, в оккупированном Херсоне сообщили о взрывах. Очевидцы предполагают, что они раздаются на складе с боеприпасами в Чернобаевке.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".