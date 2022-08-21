В воскресенье, 21 августа, в Украине идет уже 179-й день войны с Россией.

Подробнее о том, что происходит на фронте, а также военных перспективах читайте в итогах за 20 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

21 августа

08.27 Одесскую область сегодня атаковали пять российских ракет.

Две сбиты над морем, три попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района.

"Есть попадание в зернохранилище. Пострадавших нет", - заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

08.12 Сводка Генштаба ВСУ на сегодня. Основное.

1. На территорию Беларуси, в районе Волынской и Житомирской области, РФ перемещает свои силы ПВО.

2. В Черниговской и Сумской области зафиксированы минометные обстрелы.

3. В Харьковской области были обстрелы из артиллерии и авиационные удары.

4. На Славянском и Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы.

5. На Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия. На Авдеевском направлении обстрелы и авиаудары.

6. На Бахмутском направлении противник наносил авиаудары и обстрелы из артиллерии. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк.

7. Обстрелы на Запорожском и Южнобугском направлении.

8. На Николаевском направлении ведет наступательное сражение в направлении Васильки - Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.

08.01 За 20 августа в Донецкой области от действий РФ погибли 4 мирных жителей: 2 в Георгиевке, 1 в Авдеевке и 1 в Парасковеевке. Еще 2 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

02.40 Зеленский поздравил Усика с победой. Он написал, что она стала символом того, что все, кто казацкого рода, будут биться за свое и победят.