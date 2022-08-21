Воздушное пространство в ряде юго-западных областей России, которые граничат с Украиной, частично закрыто с 22 по 25 августа.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook.

"На Северском направлении враг производит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей… По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года", - говорится в сообщении командования.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте в вечерней оперативной сводке. По данным командования, россияне получили отпор под Нью-Йорком, но продвинулись возле Песок.

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По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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