В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 21 августа. Сообщается, что российские войска отступили от Нью-Йорка, но продвинулись вблизи Песок.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Под Славянском у россиян - разведка боем по линии Петрополье – Дмитровка и Пасека – Богородичное, без успеха. Неудачная попытка вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка, Довгенькое - Долина, Сулиговка - Дибривне и Петрополье - Карнауховка. То есть в сторону Барвенково. На Бахмутском направлении бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. На Авдеевском направлении враг провел неудачную разведку боем в направлении Спартак – Опытное. Также пытался улучшить положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка, с потерями отступил. А вот на направлении Лозовское – Пески имеет частичный успех. Враг совершил неудачную попытку наступления в направлении Луганское (Запорожская область) – Перемога (Донецкая обл). На Южнобугском направлении противник пытался продвинуться в направлении Александровка – Таврическое, успеха не имел. Но по направлению Васильки – Благодатное имеет частичный успех.

Также в командовании рассказали о ситуациях на других направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Северском направлении враг производит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов населенных пунктов Муравьи и Железный Мост Черниговской области и Будки и Искрисковщина Сумской области. По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года.

На Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Прудянка, Новое, Русские Тишки, Победа, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Большие Проходы. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки.

На Краматорском направлении противник продолжил обстрелы недалеко от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

В Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополя. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Красное и Новоселка.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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