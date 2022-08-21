За время вторжения РФ потеряла уже больше 45 тысяч военных. Отчет о потерях
С 24 февраля потери личного состава армии РФ за время вторжения в Украину составили около 45 200 человек. За прошедшие сутки было ликвидировано 300 российских военных, наибольшие потери противник понес на донецком и николаевском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Потери РФ в технике составили:
- танков ‒ 1912 (+5) ед;
- боевых бронированных машин ‒ 4224 (+12) ед;
- артиллерийских систем – 1028 (+10) ед;
- РСЗО - 266 (+0) ед;
- средства ПВО - 141 (+0) ед;
- самолетов – 234 (+0) ед;
- вертолетов – 197 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 806 (+3);
- крылатые ракеты - 190 (+0);
- корабли/катера - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 3143 (+6) ед;
- специальная техника – 99 (+2).
Как писала "Страна", ВСУ вывели из строя более половины всех боевых самолетов Черноморского флота России.
Сегодня россияне атаковали юг Украины. По Одесской области выпустили пять российских ракет, есть попадание в зернохранилище. По Николаеву ударили ракетами С-300.
Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.
По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.
В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.
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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".