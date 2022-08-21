Россия атаковала Одесскую область с моря. Скриншот видео

Одесскую область сегодня атаковали пять российских ракет. Две сбиты над морем, три попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Телеграм-канале.

"Есть попадание в зернохранилище. Пострадавших нет", - заявил он, добавив, что на месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

17 августа ночью россияне ударили ракетами по Одесской области и Николаеву. В результате ракетного удара разрушены база отдыха и частные дома, есть раненые.

Удар по Одесской области наносился ракетами Х-22, пострадали четверо гражданских.

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут. 

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".

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