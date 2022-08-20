Начальник Одесской областной военной администрации, полковник Максим Марченко опроверг информацию о своей грядущей отставке.

"Никто никого не покидает. Я продолжаю работать на благо Одесской области", — заявил он в своем видеообращении.

Ранее СМИ сообщали, что Марченко в ближайшее время вернётся в ВСУ, где он получит звание бригадного генерала и должность начальника штаба одного из оперативных командований Сухопутных войск ВС Украины.

Помимо этого, мы писали, как на фоне слухов о том, что против командующего обороной Николаева генерала Дмитрия Марченко может быть возбуждено уголовное дело за разглашение военной тайны, глава Николаевской ОВА Виталий Ким записал с ним короткое видео. В нем он сказал, что Марченко в Николаеве и проводит работу, но комментариев не будет давать "до определенных результатов".

Тем временем война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".