Удар по Одесской области в ночь на 17 августа, в результате которого были разрушены база отдыха и частные дома, наносился ракетами Х-22 с самолета стратегической авиации Ту-22МЗ.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Пострадали четверо гражданских, им оказали медпомощь. Пожар на площади в 600 квадратных метров локализирован.

Оперативное командование "Юг" обнародовало фото последствий ночной ракетной атаки на Одесскую область.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что удар был по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе, а одну из ракет удалось сбить.

Отметим, что телеграм-каналы сообщали об ударе по Затоке, которая находится в указанном Белгород-Днестровском районе.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.