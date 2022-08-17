Ночью с 16 на 17 августа россияне обстреляли ракетами Одесскую область и Николаев. В Николаеве есть попадания в гражданские объекты и повреждения жилых домов.

Как сообщил в Telegram-канале спикер Одесской ОВА, детали удара по Одесской области уточняются.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что взрывы во время ночной вражеской атаки города были слышны в разных районах города. На местах попаданий работали соответствующие службы.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали памятные знаки Михаилу Булгакову.