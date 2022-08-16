Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг посетит Львов, а в пятницу – Одессу.

Об этом сообщили в его офисе.

Согласно сообщению, визит Гутерриша в Украину будет посвящен обсуждению "продуктовой сделки", ситуации с Запорожской АЭС и миссией по СИЗО в Еленовке.

Также ожидается, что генсек ООН встретится с президентами Украины и Турции.

Таким образом, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые с начала войны может приехать в Украину. Однако встреча также может быть виртуальной.

Ранее Антониу Гутерриш обсудил условия безопасного функционирования Запорожской АЭС с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Стороны также обсуждали вопросы функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении обстрела СИЗО в Еленовке Донецкой области, где погибли 53 украинских военнопленных, и инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Кроме того, в Организации Объединенных Наций заявили, что готовы поддержать отправку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС в случае одновременного согласия Украины и России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

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