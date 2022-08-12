Силы безопасности и обороны Украины в совместном заявлении требует направить ООН и Красный Крест в места содержания военнопленных и не допустить "трибунала" в Мариуполе.

Совместное заявление размещено на странице Генштаба ВСУ.

В нем сказано, что операция по спасению 2,5 тыс военных была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить их жизни. Первыми удалось спасти тяжелораненых во время обмена в июне: 144 человека, из которых 95 уже вернули.

"Все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть Защитников Мариуполя и всех, кто находится у врага в плену. Тем временем РФ не придерживается обязательств и пренебрегает договоренностями. Поэтому Украина призывает весь цивилизованный мир не допустить анонсированного судилища в Мариуполе над украинскими Защитниками и Защитницами", - говорится в заявлении.

Ранее появилась информация, что 15 августа в "ДНР" состоится "суд" над пленными гражданами Британии, Швеции и Хорватии, воевавших на стороне Украины.

"15 августа в Верховном суде состоится открытое судебное заседание в рамках рассмотрения уголовного дела по обвинению гражданин Швеции - Густавссона Матиаса, Хорватии - Пребега Векослава, а также подданных Великобритании - Хардинга Джона, Хилла Эндрю и Хили Дилана", - сообщил "Интерфаксу" источник в суде ДНР.

Согласно "законодательству "ДНР", если вина подсудимых будет доказана, им грозит наказание вплоть до смертной казни.

Также сообщалось, что "ДНР" может провести "трибунал" над азовцами в Мариуполе в День независимости Украины.

В сети уже появилось видео клеток, в которых будут держать военных из "Азова" во время "трибунала" в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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