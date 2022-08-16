Около 20 миллионов человек могут оказаться в условиях крайней нищеты из-за продолжающейся войны в Украине, предполагают в Организации Объединенных Наций.



Об этом ООН сообщает в отчете "О целях в области устойчивого развития на 2022 год".



В соответствии с текстом доклада, число бедных людей, живущих менее чем на 1,9 доллара в день во всем мире в 2022 году, достигает отметки в 656,7 миллиона человек. Однако "рост цен на продукты питания и более широкие последствия" российской военной операции на Украине может увеличить это число до 676,5 миллиона человек.



Генсек ООН также заявил, что "российско-украинский конфликт нарушил цепочки поставок и мировую торговлю и вызвал проблемы на финансовых рынках".



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Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

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