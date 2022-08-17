В результате ночного ракетного удара по Одесской области разрушена база отдыха и несколько частных домов рядом с ней.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram-канале.

По его словам, две ракеты привели к разрушениям и пожарам на базе отдыха и в нескольких частных домах. Пострадали три человека.

На месте проводится спасательная операция.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.