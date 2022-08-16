Россияне нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Житомирской области.

Об этом сообщает Воздушное командование "Центр" на своей странице в Фейбсуке.

Сообщается, что удар наносился самолетами Су-34 с территории Беларуси, которые выпустили две управляемые авиационные ракеты X-59.

Как сообщается, в результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.

Личный состав не пострадал.

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