В комментарии "Стране" Гончаренко сообщил, что в результате ночного обстрела города обошлось без жертв.



"Устанавливается тип оружия из которого обстреливали. Скорее всего, РСЗО", — сообщил Гончаренко.

На фото видно последствия сегодняшнего удара по городу.

Краматорск после обстрела 16 августа 2022 года

Напомним, в ночь на 16 августа, войска РФ обстреляли частный сектор Краматорска.



Об этом мэр Краматорска Александр Гончаренко написал в своем Facebook.







"Ночной обстрел Краматорска. Снова частный сектор, разрушены дома. По предварительной информации, без жертв. Работают спасатели и полиция", — пишет мэр в публикации.



Ранее мы сообщали, что утром под обстрел попали Ясиноватая и Донецк.



Также мы рассказывали, что в утренней сводке Генштаба сообщается, что за минувшие сутки РФ имела частичный успех в захвате небольшого села на Донбассе.



Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

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