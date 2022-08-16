В Донецкой области ночью 16 августа под обстрелом оказались Славянск и Краматорск.

В Славянске пострадало несколько микрорайонов, сообщил мэр Вадим Лях. В микрорайоне Лесной горел карьер и пострадало общежитие педуниверситета.

А в Краматорске пострадал частный сектор. По информации мэра Александра Гончаренко, погибших и раненых нет.

Напомним, что в утренней сводке Генштаба сообщается, что за минувшие сутки РФ имела частичный успех в захвате небольшого села на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о наступлении на Бахмут, прогнозах Stratfor по Украине и какие секреты раскрыл генерал Марченко