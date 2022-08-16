Ночью от российских ударов пострадали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Криворожский район враг обстрелял из "Ураганов". Попал по Марьянскому и Великой Костромке Зеленодольской общины. Ранены две женщины - 20 и 84 лет. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод.

Никопольский район российская армия накрыла огнем дважды за ночь. По мирной территории было 40 прилетов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии. Предварительно люди не пострадали.

В Красногригорьевской общине повреждены 9 частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия. Перебит газовод и линия электропередач. До двух тысяч человек остались без света. На месте работают аварийные бригады.

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