15 августа в Днепропетровской области была "ночь массированных атак".

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Под ударами были Синельниковский и Никопольский районы области.

По Никопольскому ударили из "Градов", был прилет 20 ракет, пострадали склады, цеха и административные помещения промпредприятия. Пострадавших и погибших нет.

Еще 20 снарядов РСЗО ударили по Марганецкой громаде, обошлось без разрушений и пострадавших.

В Покровской громаде повреждено предприятие энергетической, а в Синельниковском районе четырьмя ракетами С-300 уничтожен объект социальной инфраструктуры. В обоих случаях - без пострадавших.

Также военные сбили над областью ракету Х-59.

Х-59 - авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия, предназначенная для поражения важных наземных и надводных объектов.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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