Утром под обстрел попали Ясиноватая и Донецк. Видео
Утром 16 августа в неподконтрольной части Донецкой области от обстрелов пострадали Донецк и Ясиноватая.
С утра прилеты и пожары начались в Ясиноватой.
А в Донецке ударили по городскому водоканалу в Киевском районе. Также под огнем Куйбышевский район Донецка.
Ранее мы публиковали фото и видео, как в Донецкой области ночью обстреляли жилые районы подконтрольных Славянска и Краматорска.
Также в утренней сводке Генштаба сообщалось, что за минувшие сутки РФ имела частичный успех в захвате небольшого села на Донбассе.
Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.
Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.
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