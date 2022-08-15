Новым командиром одесской 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода стал полковник-танкист Юрий Мадяр.

Об этом сообщает "Думская".

Офицеру 38 лет, он родился в деревне Канора Закарпатской области. В 2014 году командовал танковой ротой, затем танковым батальоном 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого.

Напомним, прежний командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Виталий Гуляев погиб в результате ракетного удара. Прощание с ним прошло в Одессе 26 июля.

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