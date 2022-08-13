На фоне слухов о том, что против командующего обороной Николаева генерала Дмитрия Марченко может быть возбуждено уголовное дело за разглашение военной тайны, глава Николаевской ОВА Виталий Ким записал с ним короткое видео.

В нем он сказал, что Марченко в Николаеве и проводит работу, но комментариев не будет давать "до определенных результатов".

"Генерал Марченко на месте, работает. Чем занимается - говорить не могу и не надо, потому что это вредит. Скажу за Дмитрия Александровича: комментариев не будет в ближайшее время до определенных результатов. Потом выйдем на связь", - заявил Ким.

Напомним, СБУ и Министерство обороны заявили об утечках секретной информации в интервью одного из высокопоставленных военных.

Как уже писала "Страна", названы две версии, кого из военных имеют в виду.

По одной из них, это экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. По другой версии (о ней нам сказали сразу несколько источников в силовых структурах) - генерал Дмитрий Марченко, который руководит обороной Николаева и недавно давал интервью "РБК-Украина".

"Страна" подробно разбирала, за что СБУ могла обвинить генерала Марченко в утечке секретной информации.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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