В воскресенье, 21 августа, удару подвергся город Николаев и Николаевская область, где россияне продолжают наступать.

Николаев обстреляли около 01:00. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Пока известно о попадании на территорию предприятия.

Информацию об обстрелах публикует глава Николаевской ОВА Виталий Ким у себя в Телеграм-канале.

Также сообщается об обстрелах Николаевского, Баштанского и Вознесенского районов за минувшие сутки субботы. В последнем пострадали 14 человек, среди которых - трое детей.

По данным мэра Николаева Александра Сенкевича, россияне нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн гривен.

Второй раз за неделю войска РФ нанесли удар по Черноморскому национальному университету в Николаеве.

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".