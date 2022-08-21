Утром 21 августа Генштаб ВСУ опубликовал сводку с фронта.

Главное из нее.

1. Опять движения вокруг Барвенково на юге Харьковской области. Противник пытался штурмовать Новую Дмитровку со стороны Бражковки и Сулиговки.

2. Под Соледаром - безуспешное наступление от Берестового на Ивано-Дарьевку.

К востоку от Бахмута россияне штурмовали Бахмутское, но безуспешно. К югу - атаковали Зайцево со стороны Семигорья. Противник отошел.

3. В районе Горловки идет атака на Нью-Йорк с двух сторон - с юга от Новоселовки, с востока от Железной Балки. Бои там продолжаются.

4. Под Авдеевкой РФ с двух сторон атакует Невельское - от Песок (с востока) и Лозового (юго-восток).

Также продолжаются бои в направлении Старомихайловка – Марьинка.

5. В Николаевской области Россия наступает в направлении Васильки - Благодатное, имеет частичный успех. Противник занял южную окраину Благодатного.

То есть россияне движутся к дороге из Снегиревки в Николаев, которая ведет к областному центру с северо-востока.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".