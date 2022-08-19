Украинская армия отбила наступление российских войск под Харьковом, Песками и Бахмутом. Сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 19 августа. В ней сообщается о том, что попытки российских войск наступать под Харьковом, Песками и Бахмутом были отбиты украинской армией.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- На Харьковском направлении россияне пытались наступать в районе Питомника, но получили отпор и отступили.
- На Славянском направлении войска РФ пытались прорвать обороны в районах Карнауховки, Дубравного, Вернополье и Долины, но неудачно.
- На Краматорском направлении их попытки продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевки тоже были безуспешными.
- На Бахмутском направлении россияне наступали в районах Бахмута, Соледара, Кодемы, Бахмутского и Зайцево, но успеха не имели.
- На Авдеевском направлении войска РФ вели наступление в районах Опытного, Песок и Майорска, но тоже безуспешно.
- На Новопавловском направлении ВСУ отбили попытку наступления возле Новомихайловки.
- На Южнобугском направлении россияне пытались наступать в районе Кирово, но были отброшены.
Ранее мы писали, что в западной разведке утверждают, что удар по базе в Крыму в Новофедоровке "вышиб половину боевой авиации РФ в Черном море".
Также "Страна" сообщала, что в британской разведке объяснили, зачем войска РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города.