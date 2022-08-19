ВСУ успешно обороняют рубежи от российских захватчиков. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 19 августа. В ней сообщается о том, что попытки российских войск наступать под Харьковом, Песками и Бахмутом были отбиты украинской армией.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

  1. На Харьковском направлении россияне пытались наступать в районе Питомника, но получили отпор и отступили.
  2. На Славянском направлении войска РФ пытались прорвать обороны в районах Карнауховки, Дубравного, Вернополье и Долины, но неудачно.
  3. На Краматорском направлении их попытки продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевки тоже были безуспешными.
  4. На Бахмутском направлении россияне наступали в районах Бахмута, Соледара, Кодемы, Бахмутского и Зайцево, но успеха не имели.
  5. На Авдеевском направлении войска РФ вели наступление в районах Опытного, Песок и Майорска, но тоже безуспешно.
  6. На Новопавловском направлении ВСУ отбили попытку наступления возле Новомихайловки.
  7. На Южнобугском направлении россияне пытались наступать в районе Кирово, но были отброшены.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 19 августа

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 19 августа

Ранее мы писали, что в западной разведке утверждают, что удар по базе в Крыму в Новофедоровке "вышиб половину боевой авиации РФ в Черном море".

Также "Страна" сообщала, что в британской разведке объяснили, зачем войска РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города.

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