В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 19 августа. В ней сообщается о том, что попытки российских войск наступать под Харьковом, Песками и Бахмутом были отбиты украинской армией.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Харьковском направлении россияне пытались наступать в районе Питомника, но получили отпор и отступили. На Славянском направлении войска РФ пытались прорвать обороны в районах Карнауховки, Дубравного, Вернополье и Долины, но неудачно. На Краматорском направлении их попытки продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевки тоже были безуспешными. На Бахмутском направлении россияне наступали в районах Бахмута, Соледара, Кодемы, Бахмутского и Зайцево, но успеха не имели. На Авдеевском направлении войска РФ вели наступление в районах Опытного, Песок и Майорска, но тоже безуспешно. На Новопавловском направлении ВСУ отбили попытку наступления возле Новомихайловки. На Южнобугском направлении россияне пытались наступать в районе Кирово, но были отброшены.

Ранее мы писали, что в западной разведке утверждают, что удар по базе в Крыму в Новофедоровке "вышиб половину боевой авиации РФ в Черном море".

Также "Страна" сообщала, что в британской разведке объяснили, зачем войска РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города.