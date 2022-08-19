С 1 сентября мужчин из Украины будут выпускать под залог в 200 тысяч
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал подробности новой опции, которая позволит выезжать представителям бизнеса за границу. Самое интересное, что власти фактически легализуют для мужчин платный выезд за границу, требуя залог в 200 тысяч гривен (по нынешнему курсу - около 5 тысяч долларов).
Также министр отмечает, что услуга запускается в экспериментальном формате и будет называться "єВідрядження". Ею смогут вспользоваться ФОПы и юрлица.
Выезжать можно будет не дольше чем на 7 дней, а за 7 дней до командировки нужно внести 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка. Если в течение 7 дней человек не возвращается, эта сумма изымается в пользу государства.
Нардеп Ярослав Железняк уточняет, что эти деньги нужно будет внести на собственный эскроу счет в Ощадбанке. Такой счет еще называют "условным", он применяется для безопасного проведения расчетов и автоматически переходит от одного владельца к другому при наступлении определенных условий.
В случае конфискации средств за невозврат человека из-за границы после 7 дней эти деньги будут переданы на нужды Минобороны, а предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а действующие будут отменены. То есть человек подставит коллег и всю компанию.
Чтобы отправить своего сотрудника за границу, средняя зарплата в компании должна быть не меньше 20 тыс. грн в месяц, должна быть своевременно предоставлена налоговая отчетность, не должно быть задолженности по уплате ЕСВ.
Одновременно в командировку могут ехать не более 10% сотрудников, но не более 10 человек.
Подать заявку на "еВидрядження" можно будет через "Дию".
Ранее мы рассказывали, что ГБР расследует выезд "элитных беженцев" за границу после начала войны. В списке почти сотня подозреваемых, среди которых депутаты, бизнесмены, судьи.