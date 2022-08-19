Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал подробности новой опции, которая позволит выезжать представителям бизнеса за границу. Самое интересное, что власти фактически легализуют для мужчин платный выезд за границу, требуя залог в 200 тысяч гривен (по нынешнему курсу - около 5 тысяч долларов).

Также министр отмечает, что услуга запускается в экспериментальном формате и будет называться "єВідрядження". Ею смогут вспользоваться ФОПы и юрлица.

Выезжать можно будет не дольше чем на 7 дней, а за 7 дней до командировки нужно внести 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка. Если в течение 7 дней человек не возвращается, эта сумма изымается в пользу государства.

Нардеп Ярослав Железняк уточняет, что эти деньги нужно будет внести на собственный эскроу счет в Ощадбанке. Такой счет еще называют "условным", он применяется для безопасного проведения расчетов и автоматически переходит от одного владельца к другому при наступлении определенных условий.

В случае конфискации средств за невозврат человека из-за границы после 7 дней эти деньги будут переданы на нужды Минобороны, а предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а действующие будут отменены. То есть человек подставит коллег и всю компанию.

Чтобы отправить своего сотрудника за границу, средняя зарплата в компании должна быть не меньше 20 тыс. грн в месяц, должна быть своевременно предоставлена налоговая отчетность, не должно быть задолженности по уплате ЕСВ.

Одновременно в командировку могут ехать не более 10% сотрудников, но не более 10 человек.

Подать заявку на "еВидрядження" можно будет через "Дию".

Ранее мы рассказывали, что ГБР расследует выезд "элитных беженцев" за границу после начала войны. В списке почти сотня подозреваемых, среди которых депутаты, бизнесмены, судьи.